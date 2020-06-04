Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım
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Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

04.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:00

Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Kaynak: İHA

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