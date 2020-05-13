Bakan Koca'dan "kontrollü sosyal hayat" paylaşımı
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Bakan Koca'dan "kontrollü sosyal hayat" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır" dedi.

Bakan Koca'dan
13.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM'den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı, birlikte olduğumuz tüm alanlarda korona virüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + sosyal mesafe" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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