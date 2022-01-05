Bakan Koca'dan, 'karantina süreleri' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerinde düzenleme yapıldığını belirterek, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5'inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandığını bildirdi. Omicron varyantının beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olduğunu aktaran Koca, vaka sayılarındaki artışın hastanelere henüz benzer oranda yansımadığını, Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmediğini kaydetti.

Eğitim kurumları için hazırlanan çalışma rehberine tam riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Koca, "Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir" dedi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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