Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, kısıtlamalar olacak mı? İşte, detaylar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halkın merak etiği konulara açıklık getirdi. En çok merak edilen konulardan biride Kapanmalar olacak mı konusUydu. Peki, yeni yasaklar gelecek mi?

YENİ YASAKLAR, KAPANMALAR OLACAK MI?

Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna yanıt: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok.

"DELTA VARYANTI YÜZDE 90'I GEÇTİ, DELTA PLUS DA GİDEREK ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kararların alındığı toplantının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulunan Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz" dedi.

BIONTECH İÇİN 3. DOZ ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirterek şunları söyledi:"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

YENİ BİR KAPANMA GÜNDEMDE DEĞİL

Okullar 6 Eylül'de açılacak ama artan vakalar herkesin aklına "Yeni bir kapanma gelir mi?" sorusunu getiriyor. Bakan Koca ise yeni bir kapanmayı gündeme almadıklarını söyledi."

AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK''

Aşıyla ilgili tartışmalar sürerken, 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor. Bu oranın düşük olduğunu söyleyen Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

SPUTNİK V AŞILARI NEDEN KULLANIMA ALINMADI?

Hem BioNTech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı, haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Koca, bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: VEFAT SAYILARI ARTTI

19 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre; vefat sayıları 89 gün önceki seviyeye yükseldi. 19 bin 320 vaka tespit edildi, vefat sayısı da 216 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olurken, toplam 292 bin 538 test yapıldı.