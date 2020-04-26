Bakan Koca'dan İsveç'teki Türk hasta için açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs testi pozitif çıkan Türk vatandaş için ambulans uçağın İsveç'e gittiğini, hastayı aldıktan kısa bir süre sonra uçağın Ankara'ya iniş yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs testi pozitif çıkan Türk vatandaş için ambulans uçağın İsveç'e gittiğini, hastayı aldıktan kısa bir süre sonra uçağın Ankara'ya iniş yapacağını duyurdu.

Ailesiyle birlikte İsveç'te yaşayan ve babasının Covid-19 testinin pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmadığını anlatan bir video çeken Leyla'nın çağrısı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans uçağın İsveç'e giderek hastayı aldığını, kısa süre içerisinde Ankara'ya iniş yapacağını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, söz konusu paylaşımda Leyla'ya ithafen, "Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek" aktarımında bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA