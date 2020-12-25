Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalmanın olduğunun müjdesini vererek, bu durumun hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalmanın olduğunun müjdesini vererek, bu durumun hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul İl Sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı