Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarında dikkat çeken şehirleri açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.

Haber: ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı