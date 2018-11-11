Bakan Koca'dan İlaç Temini İddialarına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde sıkıntı yaşandığı iddialarına ilişkin, "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini ile ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ilaç teminiyle ilgili iddiaların Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Türkiye'de yürürlükte olan genel sağlık sigortası, dünyanın en geniş kapsamına sahiptir. Ülkemizde ruhsatlı olan tüm ilaçlar, uygun şartlar karşılandığında hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Hiçbir hastamızı ilaçsız bırakmamak için eldeki tüm imkanlar kullanılmaktadır" dedi.

Koca, Türkiye'de ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi zor olan ilaçların da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek hastalara ulaştırıldığını ifade etti. Bakan Koca, "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir" dedi. - ANKARA