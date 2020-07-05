Bakan Koca'dan Hendek'teki patlamaya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA