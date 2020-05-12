Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı
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Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü tebrik etti.

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı
12.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:58

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Günün kahramanı hemşireler, değerli ekip arkadaşlarım, dünya, bugün, 12 Mayıs'ın, daha önce hiç olmadığı kadar farkında. 12 Mayıs Hemşireler Günü, adeta bir 'kahramanlar günü' olarak kutlanıyor. Salgınla mücadelenin devam ettiği günlerde, sizler, gösterdiğiniz fedakarlıklarla, toplum vicdanında birer kahramansınız" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİ KAYITLARA GEÇMELİDİR'

Hekimlik sanatının, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildiğini belirten Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih her şeyi yazar. Ama yazmayı unuttuğu şeyler de oldu. Hekimlik sanatı, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildi. Doktorlar, modern tıbbı kurarken, bunda hemşirelerin de katkısı vardı. İnsanlık tarihi, bugün anılandan çok daha fazla hemşirenin adını kültürün bir parçası yapmalıydı. Şahsen, bu pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz olduğuna inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Hemşirelik, güçlü kişilik gerektiren bir meslektir. Yüksek bir gözlem kabiliyeti demektir. Her hemşire, bir iletişim ustasıdır. Duyarlılığı ile adeta bir hasta yakını, bilgisiyle bir uzmandır. Hemşire, her hastada insana ve hastalığa dair yeni şeyler öğrenir. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi ve sanatı birlikte içerir."

Salgın döneminde, hemşirelerin görevlerinde çok iyi olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydeden Koca, tarihçi Stephen Ambrose'nin, "Hemşireleri çok fazla övmek mümkün değildir" sözüne değinerek, "Türkçesi tam şöyle: 'Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz.' Bu sözü kıskanıyoruz. Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 Mayıs hemşireler gününüz kutlu olsun" dedi.

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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