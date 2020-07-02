Bakan Koca'dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
02.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, "Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA