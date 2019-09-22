Bakan Koca'dan hava ambulanslarına denetim

22.09.2019 10:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali'ndeki uçak ve helikopter ambulansları denetleyerek, "Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, hava ambulanslarının mevcut durumunu görmek, tıbbi donanımlarını incelemek ve kapasite değerlendirmesi yapmak üzere Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali'ne gitti.

Günde uçak ambulansla 3-4, helikopter ambulanslarla 6-7 hasta taşınabilen hava ambulanslarını inceleyen Koca, tek, çift ve dört sedyeli uçakları ve beş helikopterin hacmi, uçuş kapasitesi, teknik özellikleri ve tıbbi imkanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca, denetim sonrası yaptığı açıklamada, ambulans uçakları ve helikopterleri yerinde görüp, varsa eksikliklerini gidermek ve hastalara nasıl daha iyi hizmet sağlayabileceklerini planlamak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Helikopter ve uçakların yeterli olduğunu, bu ziyaretle bunu yerinde de gördüğünü kaydeden Bakan Koca, "Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke." vurgusunu yaptı.

Sene başından beri 2 bin 374 hasta taşındı

Hava ambulansları 2008'den beri hizmet sunuyor.

Bu süre zarfında uçak ambulanslarla toplam 13 bin 398, helikopter ambulanslarla ise 31 bin 587 vaka taşındı.

Yıl başından 21 Eylül'e kadar ise 856 hasta uçak ambulansla, 1518 hasta da helikopter ambulansla sağlık tesislerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA