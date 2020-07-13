Bakan Koca'dan Hatayspor taraftarı fotoğrafıyla uyarı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarının dev ekranda Adanaspor karşılaşmasını açık havada bir arada izlediği anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarının dev ekranda Adanaspor karşılaşmasını açık havada bir arada izlediği anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" dedi. Bakan Koca, dün Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarlarının, bu karşılaşmayı açık havada kurulan dev ekranda izlediği anın fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa ilişkin, "Hatayspor'u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA