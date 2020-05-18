Bakan Koca'dan hastanelere inceleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
18.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA