Bakan Koca'dan Gürbülak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
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Bakan Koca'dan Gürbülak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıda yaralananların tedavisi için görev başında olduklarını belirterek, hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline başsağlığı diledi.

02.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:22
Bakan Koca'dan Gürbülak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıda yaralananların tedavisi için görev başında olduklarını belirterek, hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan hain saldırı sonucu 1 şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline Allah'tan rahmet dileyen Koca, Ticaret Bakanlığı ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Koca paylaşımında, "Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. Terör, Türkiye'yi durduramaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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