Bakan Koca'dan grip mevsimi öncesinde uyarı
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Bakan Koca'dan grip mevsimi öncesinde uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu.

Bakan Koca'dan grip mevsimi öncesinde uyarı
20.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Korona virüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA

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