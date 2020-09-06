Bakan Koca'dan, gençlere uyarı
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Bakan Koca'dan, gençlere uyarı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerin olduğunu belirtti.

Bakan Koca'dan, gençlere uyarı
06.09.2020 21:58 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:02

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerin olduğunu belirtti. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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