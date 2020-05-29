Bakan Koca'dan gençlere çağrı
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Bakan Koca'dan gençlere çağrı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu.

Bakan Koca'dan gençlere çağrı
29.05.2020 05:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 05:11

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca,  "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Sen evdeyken dışarıda neler oldu?' yazılı bir fotoğraf ile paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında "Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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