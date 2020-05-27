Bakan Koca'dan gençlere çağrı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş ve altı genç ve çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam ettiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş ve altı genç ve çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlerle ilgili paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA