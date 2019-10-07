Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

07.10.2019 22:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkati çekmek amacıyla birçok çalışma yaptıklarını anımsattı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7'nci hafta maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa futbol kulüplerinin "Harekete Çocuklukta Başla, Sağlıkla Yaşa" pankartlarıyla sahaya çıktıklarını belirten Koca, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek verdiğini hatırlattı.

Koca, konuya ilişkin sosyal medya çalışmaları ile 2 bin 217 kişiye erişim sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA