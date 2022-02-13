Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.
TRABZON (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AA / Özcan Yıldırım - Güncel