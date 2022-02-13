Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

TRABZON (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Fahrettin Koca, Trabzonspor, TURKOVAC, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title