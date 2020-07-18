Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına "Kutlamalarda Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı
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Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına "Kutlamalarda Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarına, kutlamalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına
18.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarına, kutlamalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarının kutlamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerine işaret eden Koca, "Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın." ifadesini kullandı.

Koca paylaşımında, kalabalık halinde bir araya gelen mavi-beyazlı taraftarların görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA

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