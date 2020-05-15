Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı
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Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '14 Mayıs Eczacılar Günü' nedeniyle paylaştığı mesajında, Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır.

Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı
15.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:04

Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '14 Mayıs Eczacılar Günü' nedeniyle paylaştığı mesajında, Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı 'ecza' ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs Eczacılar gününüz kutlu olsun ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bakan Koca, videolu mesajında şunları kaydetti

Saygıdeğer eczacı arkadaşlarım. Bu yıl ağır bir pandemi mücadelesinin içindeyiz. Yılın ilk günlerinden itibaren tek gündemimiz, koronavirüs. 18 Mart'ta, salgının en üzücü günlerinden birinde, gece yarısı bir basın toplantısı düzenlemiştim. O gece paylaştığım bilgi, bir hastamızı kaybettiğimiz bilgisiydi. Koronavirüsten ilk kaybımız, eczacılık mesleğini ileri yaşına rağmen sürdüren bir beyefendiydi. Tedavisini yakından takip etmiştim. İlk vefat, aynı zamanda sağlık personelinden ilk kayıp sizin içinizden oldu. Koronavirüs salgının da, hastane personeli yanında, doğrudan risk altında olan diğer meslek grubu siz eczacılarımızsınız. Fedakarca çalışmanız, gücünüz ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. Toplum, sağlık çalışanlarını alkışlarken, onlardan birini, diğerinden ayırmadı. Herkes bilir ki, tanı, ecza ile şifaya varır. Dilimizde 'ilaç almak' şeklinde bir ifade var. Bunun bir diğer biçimi de 'ecza olmak'tır. Ecza olan, bir madde değil, ondan öte bir şeydir. İlaç olan insan ve insan davranışıdır. Sizlere toplumun neden bu denli sevgi ve saygı duyduğunu anlamak buradan mümkündür. Sizler hem uzmanlar hem hayatın içinde olan insanlarsınız. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafeni ne kadar kısa olduğunu en iyi hastalar bilir. Sizleri, onlardan dinlemek gerekir. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs Eczacılar Günü Kutlu olsun.

Bakan Koca'dan 'Eczacılar Günü' paylaşımı

Kaynak: DHA

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