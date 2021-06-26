Bakan Koca'dan 'Ebru hemşire' paylaşımı
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Bakan Koca'dan 'Ebru hemşire' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Ebru hemşire' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını "Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?" notuyla paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını "Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?" notuyla paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Ebru Ulu'nun, poliklinikte Covid-19 aşısı yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Koca, 13 yılık hemşire Ulu'nun, geçen yıl Kasım ayında, Covid-19'a yakalandığını ve aynı hastalıktan babasını kaybettiğini belirterek, "Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli. Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2 bin doz aşı yapılıyor. Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?" dedi. 

 


Bakan Koca'dan 'Ebru hemşire' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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