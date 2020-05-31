Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı Açıklaması
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Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz.

Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı Açıklaması
31.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz." ifadelerini kullandı.

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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