Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür
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Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür

05.10.2020 05:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 05:51
Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkürSAĞLIK Bakın Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye teşekkür etti.

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür

SAĞLIK Bakın Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye teşekkür etti.Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde DSÖ'nün raporunda yer alan ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini takdir eden ifadeler üzerine Türkiye'nin, deneyimlerini DSÖ ile paylaşmaya hazır olduğu mesajını vermişti. Bunu üzerine DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Bakan Koca'ya teşekkür mesajı paylaştı. Bakan Koca bu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayarak "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır.' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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