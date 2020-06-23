Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
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Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu.

23.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Op. Dr. Uğur Ertuğrul. 1961, Niğde Bor doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldu. 1998'de Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde çalışmaktaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

Kaynak: İHA

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