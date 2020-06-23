Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
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Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşım yaptı.

23.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:01

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Op. Dr. Uğur Ertuğrul. 1961, Niğde Bor doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldu. 1998'de Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde çalışmaktaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

Kaynak: İHA

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