Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı
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Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

26.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:25

Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Sinan kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

Kaynak: İHA

Manşet

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