Bakan Koca'dan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı ile ilgili olarak, "Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı ile ilgili olarak, "Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "DR. Nihat dayanıklı. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA