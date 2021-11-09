Bakan Koca'dan deprem paylaşımı

KONYA (AA) - -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

AA - Son Dakika Haberleri

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