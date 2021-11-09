Bakan Koca'dan deprem paylaşımı - Haberler
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Bakan Koca'dan deprem paylaşımı

AA - Haberler | Güncel

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

KONYA (AA) - -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan deprem paylaşımı

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