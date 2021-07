Bakan Koca'dan Delta ve Delta Plus varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta varyantı sayıları giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an 750'leri buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, teşvik için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an gündemimizde zorunlu olarak kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın bir şekilde zaten yapıyoruz. Her geçen gün artıyor. Doğu ve güneydoğuda oranların düşük olduğunu görüyorsunuz ama giderek oralarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de mesela şu an yüzde 50'lilere gelmiş oldu. Şırnak'ta yüzde 40'a gelmiş oldu. Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde. Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Giderek o bölgelerde bir artışın olduğunu. Ama bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekipler ile devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi, o bizim dışımızda. İkna dışında bir yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İKNA İÇİN ALTERNATİFLER OLUR MU?" SORUSUNA İSE BAKAN KOCA ŞU YANITI VERDİ:

"İknada bunun tek yönteminin normale dönmenin tek yönteminin aşı olduğu, okulların açılabilirliğini, normal hayata dönebilmenin, futbol, spor etkinliklerine normal katılabilmenin yolu normal hayat ancak toplumsal bağışıklıkla o da aşılamayla mümkün. Vatandaşımızın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için hem en sevdikleri için."

Kurban Bayramı'na kadar en az bir aşısını yaptırmış 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 oranında aşılama hedeflendiğini söyleyen Bakan Koca, aşılama oranının şu an yüzde 61'leri bulduğunu aktardı.

DELTA PLUS VE DELTA VARYANTINDA YENİ RAKAMLAR

Delta ve Delta Plus ile ilgili güncel rakamları paylaşan Bakan Koca, "Delta varyantı sayıları giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an 750'leri buldu. İl sayısı da 36'ya çıktı. Delta Plus varyantı 3 tane olarak devam ediyor. 3 ilde" açıklamasında bulundu.

"ARTIŞLARINDA DAHA ÇOK AŞILAMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU YERLERDE KENDİSİNİ GÖSTERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanacak hareketliliğin vaka sayılarına olumsuz yansımaması adına yeni bir tedbir olup olmayacağı soruna, "Son dönemde özellikle son bir haftaya baktığımızda çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz düşüşün olmadığını, bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz ve özellikle bu artışların da daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösterdiğini görüyoruz. Diyarbakır gibi, Şırnak gibi, Adıyaman gibi bazı illerimizde giderek artış içinde olduğunu, doğu ve güneydoğuda, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görmüş oluyoruz. O nedenle de o bölgelerde bayrama kadar daha yoğun aşılama" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir kısıtlama önermediklerini belirten Koca, "Herhangi yeni bir kapatma ve kısıtlama doğrusu önermiyoruz ama toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini, yani maske, mesafe, kişisel tedbirlere, kişisel güvenlik çemberinin korumasına önem göstermesini, kapalı, havalandırılmamış ortamlarda bulunmamasını, kapalı ortamlarda da maskeye devam edilmesini öneriyoruz" dedi.

Bakan Koca, Türkiye'de dördüncü dalga gibi durum olmadığını belirterek, "Şu anda böyle bir durum yok. Olmayacağı anlamına gelmez. Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi ancak bu dördüncü dalgayı önleyebilir" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın 'Bugüne kadar aşı hiçbir salgını bitirmemiştir' açıklamalarına ilişkin konuşan Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 70, hatta 80 oranında olduğunda sağlandığında salgın biter veya azalır. En azından normal hayata döner" diye konuştu.

CoronaVac aşısının bir serisinin uygulanmasının durdurulmasına ilişkin açıklama yapan Koca, 450 adet aşının flakon ve kutu ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğunu, ambalaj üzerinde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmadığını, aşıların kullanımına devam edildiğini bildirdi. Koca, yapılan analizlerde güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

SPUTNİK'TE SON DURUM

Sputnik V ile ilgili son durum ve ne zaman kullanılacağı konusunda ise Bakan Koca, "Çok uzun sürmez Sputnik ile ilgili, devamının gelmesini de bekliyoruz, gelecek. Özellikle bu ay bekliyoruz bayramdan sonra. Ne kadar geleceği net değil" dedi.

