Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (3)
06.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:10
'YAVAŞ YAVAŞ EVİN YOLUNU TUTSAK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadesini kullandı.
'YAVAŞ YAVAŞ EVİN YOLUNU TUTSAK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı