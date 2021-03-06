Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı
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Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

06.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:07
Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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