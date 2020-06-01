Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım
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Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire ile ilgili paylaşım yaptı.

01.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:27

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım

Kaynak: İHA

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