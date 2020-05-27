Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA