Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım
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Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım
26.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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