Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA