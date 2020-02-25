Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması: Ülkemizde koronavirüse rastlanmamıştır
Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi. Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan panikle alakalı, "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
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