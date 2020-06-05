Bakan Koca'dan çocuklara: Harika vakit geçirin SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Harika vakit geçirin" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Harika vakit geçirin" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA