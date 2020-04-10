Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA