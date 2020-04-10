Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı
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Fahrettin Koca, Güncel

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

10.04.2020 01:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:21
Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Kaynak: İHA

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Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı
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