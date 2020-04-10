Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı
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Fahrettin Koca

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

10.04.2020 01:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:12
Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı

Kaynak: İHA

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Bakan Koca'dan boş meydanları gösteren video paylaşımı
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