Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması
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Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık

Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.

31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:42
Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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