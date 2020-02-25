Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama

25.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karantina altında olan hastalarımızda da yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını yani korona virüs hastası olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bilindiği üzere dünyada korona virüs salgını devam etmektedir. Vaka sayısı bugün itibariyle 80 bin 289'a ulaşmış, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 704'ü bulmuştur. Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde bu güne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız, bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağladık ancak kara komşumuz İran'a hastaların ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarımızda sağlık tedbirlerimizi hayata geçirdik ancak durumun ciddiyetinin ağırlaşması sebebiyle Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda daha katı tedbirler alma mecburiyeti doğmuştur" dedi.

"TERCİHİMİZİN TECRÜBELİ EKİP NEDENİYLE ANKARA OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Bakan Koca, Tahran'dan gelen ve Ankara'ya indirilen uçağa ilişkin ise, "Pazar günü duyurduğumuz üzere, İran ile uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştu. Tahran'dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye'ye taşıyan Türk Hava Yolları'nın uçağının seferi esnasında özellikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi üzerine birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük yakınması yani soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme yönünde kararı aldık. İstanbul'da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizin de bu anlamda hazır olduğunu ve tercihimizin tecrübeli ekip nedeniyle Ankara olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

2 NOKTADA KARANTİNAYA ALINDILAR

Bakan Koca, "Risk almamak adına bu vatandaşlarımız ve mürettebatımız, Zekai Tahir Burak Hastanemizde ve Bilkent Klinik Konukevi'nde karantinaya alınmışlardır. Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınmadılar" şeklinde konuştu.

Bilkent Klinik Konukevi'nin ilk defa hizmete açıldığını belirten Bakan Koca, "Buralarda bu vatandaşlarımızın ilk muayeneleri yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle, var olan 132 hastamız, 8 mürettebat ile 140 kişi, 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ve bu 4 hastanın da ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm numunelere ilişkin çalışmanın başladığını söyleyen Koca, "Sonuçlar, zannediyorum önümüzdeki saatler içinde çıkmış olur. Çıktığı anda da kamuoyu ile paylaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar gününden itibaren kara sınır geçişlerini durdurmuştuk. Sınırdan İran vatandaşlarının çıkışına izin verilmekte, sadece Türk vatandaşlarının girişine sağlık kontrolü yapılarak, Kum ve Meşhed geçmişi olan hastalar 14 günlük karantinaya alınmakta, bunun dışındaki yolcular ise bilgilendirilerek evde veya uygun ortamda 14 gün gözleme alınmakta. Geçişler durdurulmadan önce de sağlık kontrolünden geçememiş kişilerin girişine izin vermediğimiz gibi şüpheli vatandaşlarımızı da sağlık tesisleri ve karantina tedbirleri ile gözledik. Şimdiye kadar aldığımız, şüpheli bulduğumuz vatandaşlarımızdan, yani karantina altında olan hastalarımızda da yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını yani koronavirüs hastası olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili hassas bir yaklaşımla Türkiye'ye getirme noktasında bir çaba içinde olacaklarını da söyledi. Koca, "Türkiye'ye gelmek isteyen veya tedavi olmak, ülkesine gelmek isteyen vatandaşımızı hiçbir şekilde yalnız bırakmayız, dünyanın neresinde olursa olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA