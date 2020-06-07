Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin
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Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Galata Köprüsü'nde çekilen balıkçıların fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin
07.06.2020 02:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:18

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Galata Köprüsü'nde çekilen balıkçıların fotoğrafını paylaştı. Balıkçılara sosyal mesafe eleştirisinde bulunan Koca, "Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf hakkında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu, bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi.


Kaynak: DHA

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