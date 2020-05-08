Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
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Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
08.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:40

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına destek veren, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bakan Koca, Bahçeli'nin "Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor" şeklindeki açıklamasına da yer verdiği paylaşımında, " Sn. Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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