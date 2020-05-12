Bakan Koca'dan AVM'lerle ilgili uyarı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA