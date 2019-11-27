Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
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Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asitli saldırı sonucu yüzü yanan Berfin Özek'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

27.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:50
Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek

Sağlık Bakanı , asitli saldırı sonucu yüzü yanan Berfin Özek'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asitli saldırı sonucu yüzü yanan ve ölümden dönen Berfin Özek'in tedavisi sürecini yakından takip ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin'in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır."

Kaynak: AA
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