Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Sağlık

Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, "Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşuna kadar maske. Mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir" mesajına yer verildi.

Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu
Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu
Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu
Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Nihat Özdemir Josef De Souza Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca'dan aşılama kamu spotu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 22:29:44. #1.16#

title