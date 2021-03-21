Bakan Koca'dan, 'Aşık Veysel' paylaşımı
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Bakan Koca'dan, 'Aşık Veysel' paylaşımı

21.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:09
Bakan Koca'dan, 'Aşık Veysel' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48'inci yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48'inci yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşık Veysel, yaklaşık yarım asır önce bu dünyadan ayrıldı. Şiirleri, ezgileriyle adı aramızda. O bir halk ozanından öte, bir halk filozofu, ifade edilmesi zor soruları anlaşılır şekilde soran, cevap arayan bir bilgeydi. Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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