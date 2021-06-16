Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)
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Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)

Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar - Haberler | Güncel

'ÇOK MUTLU OLDUM'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İzmir'de gün boyu Covid-19 aşısı yaptıktan sonra "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile fotoğrafını paylaştığı Sabire Elen, DHA'ya konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İzmir'de gün boyu Covid-19 aşısı yaptıktan sonra "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile fotoğrafını paylaştığı Sabire Elen, DHA'ya konuştu. Bakan Koca'nın kendi fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Elen ise, "Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevliydim. Dün sistemdeki aşı yoğunluğu sebebiyle buradaki arkadaşlarımız yetersiz kalınca Karşıyaka Semt Polikliniği'ne görevlendirildim. Çok yoğunluk vardı. Sadece 15 dakikalık bir yemek molası verdik. Gün sonunda bahçede bir fotoğraf çekildim ve bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. 'Bu kız, 224 aşı yaptı' açıklaması yazdım. Bu paylaşımım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilgisini çekmiş ve kendisi benim paylaşımımı paylaşmış. Emeklerimizi görmüş olması, beni çok mutlu etti. Görünür olmaktan ziyade bizim sağlık emeklerimizin görünür olmasından dolayı mutlu oldum. Benim yerimde bir başka kişi de olabilirdi. Önemli olan burada temizlik personelinden, hemşiresine kadar tüm emekçilerin koronavirüs sürecindeki emeklerinin görünmesi beni çok mutlu etti. Sesimizin duyulması çok önemli. Koronavirüs sürecinde atanmış bir hemşireyim. 1.5 yıldır izinsiz çalışıyorum. Bu şekilde çalışan bir çok arkadaşım var. Olağanüstü bir güçle çalışmak zorunda kaldık. Ailesinin yanına gidemeyen çok arkadaşımız oldu, tüm bu fedakarlıkların karşılığını görmüş olmuş gibi hissettim. Çok mutlu oldum" dedi.

Gökçe ADAR- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)
Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)
Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)
Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar

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